Prezident České lékařské komory Milan Kubek dává přednost historickým románům. A za fenomenální knihu považuje Kissingerovo Uspořádání světa.

Které knížky máte teď na nočním stolku?

Doba covidová nebyla pro nás, pro lékaře, právě obdobím klidu. Do postele jsem se dostával v noci a většinou velmi unavený. Přesto jsem přečetl dvě knihy, které mohu doporučit. Jsou to romány Samuraj a Mlčení od Šúsakua Endóa, který bravurně popisuje pronásledování křesťanů a střet katolické víry s tradiční japonskou kulturou v počátcích izolace Japonska za vlády šógunů.

Šúsaku Endó: Samuraj, Vyšehrad, 2018 Foto: Nakladatelství Vyšehrad

Doporučil byste tedy četbu jako účinný lék v době covidové?

Určitě ano, jen bych v době epidemie nedoporučoval číst Deník morového roku od Daniela Defoea.

Máte nějakého osvědčeného autora?

Mám rád historické romány, takže – abych nikoho neurazil – alespoň Mika Waltari, Lion Feuchtwanger nebo Henryk Sienkiewicz.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě musíte přečíst?

Henry Kissinger: Uspořádání světa, Prostor, 2021 Foto: Nakladatelství Prostor

Takových knih je hodně a času málo. Když se tak dívám do knihovny, nejsem si jist, zda kdy přečtu šest knih o druhé světové válce od Winstona Churchilla. Ale určitě se pustím do Umění diplomacie od Henryho Kissingera. Jeho Uspořádání světa je totiž fenomenální. A nedávno jsem četl Tyranii od Timothyho Snydera. Je tak mrazivě pravdivá, že si určitě přečtu i jeho Cestu k nesvobodě.

Kterého autora byste rád pozval na skleničku vína?

Stephena Hawkinga a požádal bych ho, aby se mi pokusil vysvětlit své teorie, které jsem z knihy Stručná historie času nepochopil. Ale tuším, že by to bylo stejně marné. Nebo Umberta Eca, který mě vždy fascinoval svým rozhledem poly­histora, i když ani tomu bych asi mentálně nestačil. Dobrým parťákem by mohl být i Thor Heyerdahl, který se sice prakticky ve všem mýlil, ale své teorie se snažil prokazovat s obrovskou vůlí a odvahou. Prostě správnej chlap.

Timothy Snyder: Tyranie, Paseka, Prostor, 2017 Foto: nakladatelství Paseka a Prostor

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let, anebo si dokonce troufl ztroskotat s ním na pustém ostrově?

V letadle bych si rád popovídal s Antoinem de Saint‑Exupérym, ovšem za předpokladu, že by uměl česky. Nebo s Miloslavem Stinglem, pokud by byl ochotný vyprávět o svých cestách. Na pustém ostrově bych ale neriskoval a vsadil na svou ženu, která napsala knížku o běhání – World Marathon Majors: Moje cesta. A jen bych doufal, že i takovou zkoušku naše manželství vydrží.

Autorka je publicistka, pracuje pro Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry