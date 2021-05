Nalezenou kost nejprve zkoumali paleontologové, kteří určili jeho základní tvary. Jan Sovák je vtělil do nákresů a podle nich Jan Jirovec vytvořil plastiku v životní velikosti.

V roce 2003 kutnohorský lékař a amatérský sběratel fosilií vyrazil s dětmi hledat zkamenělé mušle. Místo nich ale našel první českou dinosauří kost. Paleontologové zjistili, že se jedná o zcela nový druh dinosaura. Dostal jméno Burianosaurus augustai. Na základě průzkumu jediné kosti nyní ze spolupráce vědců a výtvarníků vznikla i jeho podoba v životní velikosti.

Před 94 miliony let, v druhohorním období křídy, bylo území dnešního Česka subtropickým souostrovím s mělkým mořem. Jedním z jeho obyvatel byl i Burianosaurus augustai, býložravý dinosaurus o délce asi tři a půl metru a výšce přibližně metr a půl. Živil se nejspíše slanomilnými jehličnany a podobně jako další druhy takzvaných ornitopodních dinosaurů žil v malých skupinkách.

Jednoho burianosaura spláchla do moře silná bouře. Tělo odnesl mořský proud a na mršině si pak pochutnali žraloci. To vše víme z jeho levé čtyřiceticentimetrové stehenní kosti, kterou v roce 2003 náhodou našel kutnohorský lékař a amatérský sběratel fosilií Michal Moučka v pískovcovém lomu nedaleko středočeské obce Mezholezy. „Kost dinosaura v mořských sedimentech nikdo nečekal, to byl opravdu unikátní objev,“ říká paleontolog Daniel Madzia, který dinosauří kost zkoumal. V roce 2017 pak popsal, že se jedná o zcela nový druh, čímž získal právo dinosaura pojmenovat. Zvolil jméno Burianosaurus augustai, čímž vzdal poctu významnému českému paleo výtvarníkovi Zdeňku Burianovi a paleontologovi Josefu Augustovi, který s Burianem úzce spolupracoval a po němž „český dinosaurus“ nese druhové jméno.