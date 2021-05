Foto: HN - Libor Fojtík Japonské nože jsou pro Marka Šmída nejen zdroj obživy, ale také předmět dlouholetého zájmu.

Vyučil se automechanikem a za náhradními díly do nákladních aut se vydával do světa, hlavně do Asie. Právě tam před deseti lety Marek Šmíd propadl nožům a katanám. O pár let později opustil svět automobilů a dal se do navrhování a prodeje ostrých užitkových i ušlechtilých nástrojů. Pro šéfa nožířské firmy Dellinger však znamenají víc než jen obchodní artikl.