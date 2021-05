Podle webu Statista.com loni celosvětový počet posluchačů podcastů dosáhl rekordního čísla bezmála půl miliardy lidí a do čtyř let se má zvýšit až na 800 milionů.

Když se loni na jaře manažeři britského Audioboomu rozhodli svoji firmu prodat, aby získali kapitál na její další expanzi, čekalo je zklamání. Světově významného producenta a distributora podcastů, krátkých zvukových pořadů šířených on‑line, tehdy nikdo nechtěl. Teď Audioboom zažívá mnohem veselejší časy. Podle nedávno zveřejněných čísel meziročně navýšil tržby o pětinu bezmála na 27 milionů dolarů (575 milionů korun). Jeho pořady tvořené pro fotbalovou Premier League či televizi BBC v aplikacích streamingových služeb Apple Podcasts či Spotify každý měsíc poslouchá na 25 milionů lidí z celého světa.

S nástupem koronaviru do Audioboomu nikdo neinvestoval ze strachu z nejistého vývoje. Podcasty lidé do té doby obvykle poslouchali při cestě do práce nebo během návratu z ní. Čekalo se, že popularita mluveného slova začne klesat. Opak je ale pravdou: lidé si podcasty krátí volný čas, jenž jim zbývá vedle home officu, mnohem více než dřív.