Keňa

Čajové plantáže ohrožují změny počasí i nálety kobylek

Klimatické změny mohou během několika desítek let zdevastovat úrodu čaje v Keni, která je největším vývozcem černého čaje na světě. Uvádí to zpráva britské charitativní organizace Christian Aid. Mnoho ze tří milionů pracovníků, jež čajové odvětví v Keni zaměstnává, by mohlo přijít o obživu. Hlavní vinu mají nestálé teploty. Podle odhadů se do roku 2050 průměrné teploty v Keni zvýší o 2,5 stupně Celsia oproti roku 2000. Následkem klimatických změn ubude do té doby asi čtvrtina keňských oblastí, kde jsou nyní pro čajovník ideální podmínky. Keňa se v poslední době potýkala také s rozsáhlými nálety kobylek, jež pozřou každý kousíček vegetace, na který narazí.