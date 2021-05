Roman Chlupatý, zakladatel společností Save & Capital a Alter Eko.info, tento týden opět uspořádal, byť on-line, ekonomické fórum „český Davos“. A co si čte?

Které knížky máte právě na nočním stolku?

AI Superpowers od Leeho Kai-fua, programátora a byznysmena, který má hluboký vhled do světa technologií i politiky. Proč? Mocnosti válčí o příští podobu světa a umělá inteligence je jedním z nejvýznamnějších bitevních polí. A pak ještě knížku pro děti – People od Petera Spiera. Je o tom, jak jsme jiní a přitom stejní.

Lee Kai-fu: AI Superpowers, Hachette, 2018 Foto: (import.) Nakladatelství Hachette

Máte zvláště oblíbeného autora?

Paraga Khannu, který popisuje globalizační trendy s nebývalou lehkostí a přesností. Někdy je možná příliš optimistický, rozhodně je ale zajímavé jeho názor reflektovat. Doporučuji zejména Connectography a The Future is Asian, jejíž hlavní tezi by měl Khanna představit na dalším „českém Davosu“, který se doufám bude konat už v Kostelci nad Orlicí jako obvykle.

Parag Khanna: Connectography, Random House, 2016 Foto: (import.) Nakladatelství Random House

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

Všechno, co mi přišlo pod ruku. Miloval jsem zejména cestopisy a mapy, které mi umožňovaly uniknout z klaustrofobie komunistického lágru.

Ibn Chaldún: Mukaddima, Princeton University Press, 2015 Foto: nakladatelství Princeton University Press

Kterou knihu si určitě ještě v tomhle životě musíte přečíst?

Je jich hodně, na jeden život asi moc, obavám se. Určitě alespoň Mukaddima, nástin univerzální historie od arabského historika Ibn Chaldúna ze 14. století – mám knihu v nočním stolku. Věřím, že právě v ní je klíč k pochopení, a tudíž porozumění. Chtěl bych ji přečíst jak kvůli sobě, tak konceptu Alter Eko Akademie, kterou nyní s přáteli rozvíjíme a která by měla nabídnout osnovy odpovídající potřebám světa zítřka.

Se kterou autorkou byste rád už konečně zašel na dobré víno?

Se Susan Strangeovou, inspirativní dámou, vizionářkou, stojící u zrodu mezinárodní politické ekonomie a rebelující proti často zacyklené akademii. Diskuse o „smyslu života, vesmíru a vůbec“ by s ní byla jistě zábavná.

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let?

S Paulem Salopekem. Americký autor a spolupracovník National Geographic se rozhodl obejít svět, a to cestami, po nichž kdysi putovali ti, kteří poprvé osídlovali naši planetu. Jeho životní optimismus vycházející z dobra, které na své pouti potkává, je často v přímém kontrastu s tím, co se na nás denně valí. Naše debata by i proto jistě byla příjemným vytržením z(e světa v)letu.

Autorka je publicistka, pracuje pro Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry.