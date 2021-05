Satanista oblepil billboardy jednu evropskou metropoli. Tato věta jistě mnohým zní nepatřičně, hrůzostrašně. Určitě tam visí něco obludného! Vůbec ne. Jde o součást boje, který s polským státem a církví vede Adam Darski známý jako Nergal, zpěvák a kytarista extrémně metalové skupiny Behemoth. A jeho boj je naprosto spravedlivý a zasluhuje si naši podporu. Nergal bojuje za svobodu nás všech. Chápou to desítky polských osobností, které ho veřejně podpořily. Třeba světoznámá režisérka Agnieszka Hollandová. I ona stojí za heslem, které Nergal nechal vyvěsit na billboardy po celé Varšavě – svobodné umění v sekulárním státě.

O co jde? Nergal na svých sociálních sítích, kde ho sledují stovky tisíc lidí, zveřejnil obraz Panny Marie, po kterém šlape bota. Soud ho následně odsoudil k vysoké pokutě za urážku náboženských citů. Nergal se odvolal. Hrozí mu až dva roky vězení. Zdá se to být absurdní? I toto je Evropa jednadvacátého století.

„Nedělám nic špatného. Jsem jen umělec, který jde na pódium a vyjadřuje se tak, jak je pro něj přirozené. Jestliže má někdo pocit, že zraňuji jeho náboženské city, tak ať se s tím vyrovná,“ říká Nergal v rozhovoru s HN. A dodává, že by ho rozhodně neuráželo, kdyby se někdo rozhodl třeba veřejně zničit desky jeho kapely Behemoth. „Je to jeho právo, pokud by to tak cítil,“ zdůrazňuje.

Tady je nutné říct, že Nergal není nějaký obskurní hudebník hrající pro pár lidí někde v garáži. Na koncerty Behemoth chodí tisíce lidí, desky této skupiny se umisťují v hitparádách po celém světě. Behemoth se například jako první polská skupina v historii dostala do americké hitparády Billboard 200, mapující nejprodávanější desky v USA. Podařilo se jí to v roce 2007 s albem The Apostasy (Odpadnutí od víry) a následně s každou další deskou. V Polsku se v prodejích dokázala dostat až na první místo, v Česku do první dvacítky.