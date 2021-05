On-line překladač DeepL založený na strojovém učení začal před pár týdny překládat i texty z češtiny. A překvapivě dobře.

Britský premiér Winston Churchill, který byl mimo jiné nositelem Nobelovy ceny za literaturu, se kdysi vyznal ze své lásky k jazyku. Ve své mateřštině pronesl: „The greatest tie of all is language. Words are the only things that last for ever.“

Čech, který vládne dobrou angličtinou, si slova známého politika snadno přeloží. Stále je však spousta lidí, kteří si v cizím jazyku příliš jistí nejsou nebo se jinak než česky nedomluví. Takovým mohou dobře posloužit on-line překladače, jež podobný výrok obratem převedou do češtiny.