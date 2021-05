Býval titulován jako bratr prezidenta. „Ale bratr přece není povolání,“ odpovídal vědec a filozof Ivan M. Havel. V odborném světě patřil k lidem, kteří překračují hranice mezi obory a nedají se zařadit do jedné vědecké škatulky. „Snad jednou budu předváděn jako ojedinělý přírodní úkaz,“ smál se sám sobě muž, jenž 25. května v 82 letech nečekaně zemřel.

Do svého počítače si Ivan Miloš Havel ukládal nejen texty, ale také dlouhatánské seznamy. Zaznamenával si, kdy dočetl nějakou knihu anebo na jaké její straně skončil, další seznam se týkal filmů a seriálů. Po léta si takhle vytvářel jakousi náhradní paměť. „Posledních 25 let jsem ztratil a dále ztrácím neustálým všeho zapomínáním,“ posteskl si v roce 2013. Ony seznamy dobře ilustrují, že Ivan M. Havel byl člověk systematický, který měl rád řád a potřeboval mít co největší přehled. Nejen s důsledností, ale hlavně s radostí z vědění přistupoval k jakémukoli oboru, jímž se zabýval. Bez ohledu na kariéru či politiku.

Absolvent prestižní univerzity v Berkeley a ČVUT, dlouholetý ředitel Centra pro teoretická studia (CTS) a letitý šéfredaktor časopisu Vesmír sám sebe přitom paradoxně považoval za nedovzdělaného. Razil ale teorii, že se mu daří onu nedovzdělanost zakrývat díky svým třem vlastnostem, jež označoval za slabosti.