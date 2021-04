Exšéfové německých Zelených Cem Özdemir a Claudia Rothová se přeli o to, s kým má jejich strana spolupracovat (snímek z roku 2008).

Annalena Baerbocková a Robert Habeck v čele německé strany Zelených či Magdalena Davis a Michal Berg coby lídři těch českých nejsou revolučním trendem 21. století. Už v roce 1870 si německá sociální demokracie (SPD) zvolila coby dva předsedy Samuela Spiera a Johanna Kühna a s různými dvojicemi v čele pokračovala až do roku 1939. Z dnešního genderově korektního pohledu ale mělo toto průlomové řešení jednu vadu: vždy šlo jen o dva muže.

Německá SPD se nové době přizpůsobila v roce 2019, kdy ji začal vést pár Saskia Eskenová a Norbert Walter‑Borjans. To už ale nabrali osmnáct let zpoždění za Zelenými, kteří mají ženu v předsednickém „spitzenduu“, jak se u sousedů říká, od roku 1991. Tuto středolevou partaj vedl od jejích začátků v roce 1980 až do té doby triumvirát, žena ale byla jeho součástí pokaždé.