Pro Pavla Janáka je důležité cítit se dokonale jako Michael Jackson a vžít se do kůže popové hvězdy.

Než jej zastavil koronavirus, Pavel Janák s tanečním programem imitujícím Michaela Jacksona objel kolem 80 akcí ročně. Věří ale, že stejně jako po odeznění negativního dojmu z dokumentu obviňujícího Jacksona ze zneužívání dětí, který se dočasně projevil na poklesu zakázek, se zájem o jeho práci zase vrátí.

Než si Pavel Janák nanese na tvář make‑up, potře si pleť citronovou šťávou. Říká, že je potom hladší. Do očí nandá hnědé kontaktní čočky a náplastmi si pozvedne kůži na spáncích, aby byla pleť na tvářích vypnutá. Fígl vymyslel zhruba před dvěma lety, když přemýšlel, jak vypadat přesně jako zpěvák, jehož imitací se živí – Michael Jackson. Chce, aby publikum při jeho vystoupeních ani na okamžik nepřišlo o iluzi, že před nimi tančí známá hvězda.

„Původně jsem přemýšlel o botoxu, ale těsně před zákrokem jsem si to rozmyslel, dostal jsem strach. Pak jsem si chtěl nechat píchnout piercingy, abych k nim pleť natáhl gumičkou, ale od toho jsem také ustoupil. Když jsem se pak doma díval do zrcadla, napadla mě taková jednoduchá věc – vzal jsem voděodolnou náplast a pleť jsem si natáhl mezi očima a čelem. Na dvacetiminutové vystoupení to krásně drží,“ pochvaluje si muž, který o sobě mluví jako o čtyřicátníkovi. Po nalíčení si nasadí paruku, bezdrátový mikrofon, klobouk, tmavé brýle a první kostým. Během programu, který si nejčastěji objednávají firmy, pořadatelé akcí v nákupních centrech nebo svatebčané, vystřídá asi čtyři svršky.