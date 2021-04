„Měla něco co nikdo jiný, myslela to vážně. Před ní tady bylo sedm lidí, ale nikdo jako ona,“ vysvětluje pražský švec Erik Martin Lawart, proč před pěti lety přijal jako tovaryšku Anetu Gretzovou.

Ševcovští tovaryši v Česku se dají spočítat na prstech jedné ruky. Mistrů, kteří dokážou ručně ušít boty na míru, není o mnoho více. Lidé z branže však nyní mluví o malé ševcovské renesanci. Stojí za ní mladí nadšenci, kteří se místo k počítači posadili k verpánku. A mezi novými tvářemi tradičně mužského řemesla najdeme také jednu ženu.

Zatímco venku na ulici drnčí tramvaje a spěchají lidé, v dílně jednoho z nejvyhledávanějších českých ševců Erika Martina Lawarta se čas jako by zpomalil. Prostory připomínající galerii voní kůží, mezi obuvnickým náčiním se na stěně v rámu místo obrazu pohupují střevíce, jen o kousek dál odpočívá na velkém dřevěném stole elegantní štíhlá bota hudebního skladatele Leoše Janáčka. Stojí na sto let staré hnědé kůži, na které jsou načrtnuté části budoucích bot. Ručně je ušije teprve čtyřiadvacetiletá tovaryška Aneta Gretzová.

„Ševcovské řemeslo zažívá revoluci – ženy ševcové historicky neexistovaly, vždy to byly jen manželky ševců, ale třeba za sto let se už nikdo nebude divit, že boty vyrábí žena,“ usmívá se. Vizáží připomíná spíš modelku, na níž by se luxusní boty za několik desítek tisíc korun prodávaly samy. Ona se však rozhodla naučit řemeslo, které už roky v Česku skomírá. V tuzemsku žádnou další tovaryšku nezná a ševcových ve světě podle ní taky mnoho není. Pár jich Gretzová zná ze sociálních sítí nebo z mezinárodní ševcovské soutěže v Londýně: „Všechny jsou hodně odvážné, vtrhly do řemesla po generace vnímaného jako mužské.“