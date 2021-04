Významnou část dne trávíme s hlavou v oblacích. Zůstat sám se svými myšlenkami ale nemusí být vždy příjemné. Sněním s otevřenýma očima se nejednou propracujeme k horší náladě, než s jakou jsme vypouštěli myšlenky na špacír. Američtí psychologové nyní představili recept na toulání myšlenek, které člověku zajistí lepší náladu.

Bezmála polovinu dne se nesoustředíme na to, co děláme a co se kolem nás právě odehrává. Myšlenky nám utíkají k událostem z minulosti, představujeme si, co se může stát v budoucnu, a nejednou fantazírujeme o absurdních situacích, které nikdy nenastanou. Marně se snažíme zůstat nohama pevně na zemi. Náš mozek je prostě od přírody tulák.

Zvířata žijí aktuálním děním, našim předkům však naprogramovala evoluce mozek k toulání myšlenek. Také díky němu se lidé naučili hledat příčiny a souvislosti a zvládli cílené plánování. Snění s otevřenýma očima je živnou půdou tvůrčího myšlení. Kdyby byl Archimedes po vstupu do lázně přemýšlel jen o tom, jak si nejlépe vydrhne záda, nikdy by neodhalil základní zákonitosti hydrostatiky o silách nadlehčujících těleso plovoucí v kapalině.

Přesto shlížíme na toulání myšlenek spatra a vidíme v něm mrhání časem. Vzpomínky a představy jsou však pro nás důležité i jinak. S jejich pomocí si vytváříme alternativní scénáře k tomu, co prožíváme, a díky nim se pak vyvarujeme chyb a omylů.