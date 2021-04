Knihkupectví jsou zavřená už řadu měsíců, nezávislí prodejci se zatím drží. Přesto je jich stále méně, jen za posledních pět let zhruba o stovku.

Mohl si připadat jako obrozenec Václav Matěj Kramerius, který se snažil, aby se české knihy dostaly i do těch nejzapadlejších venkovských koutů. Také liberecký knihkupec Martin Fryč se rozhodl, že když kvůli koronavirové uzávěře nemůže čtenář za knihami, půjdou knihy za čtenářem. Hned loni v březnu začal s rozvážením objednaných titulů zákazníkům. „Někdy to jsou krásné cesty a moc milá setkání – ovšem setkání s velkými rozestupy,“ usmívá se. Vybavuje si třeba cestu autem s knihami na Frýdlantsko, do Hejnic na druhou stranu Jizerských hor. „Někdy jsou to ovšem prodělečné radosti. Jednou třeba syn objednal tátovi k narozeninám knihu o sanitkách. Narozeniny byly druhý den a vzdálenost dvacet kilometrů,“ říká liberecký knihkupec.