Kvůli dopadům průmyslu na životní prostředí by auta podle Jozefa Kabaně neměla v budoucnu stárnout tak rychle jako doposud.

Je to jako znovu chodit s bývalou první láskou, říká slovenský automobilový designér Jozef Kabaň, který se loni vrátil do Volkswagenu, kde před téměř 30 lety začínal kariéru. Tehdy teprve nastoupil na Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě a hned v prvním ročníku skončil druhý v designérské soutěži pro automobilku Škoda. Volkswagen mu potom nabídl stipendium a později stálou pozici.

Po světě jezdí statisíce aut, která navrhoval, například současná Octavia, Fabia, Superb, Kodiaq, Karoq i Kamiq. Hvězdou mezi automobilovými designéry se Jozef Kabaň stal už v mladém věku, kdy navrhl první generaci tehdejšího nejrychlejšího superauta Bugatti Veyron. Téměř 10 let vedl designérský tým ve Škodě Auto, pak ale během tří let rychle vystřídal další dvě značky, v nichž šéfoval návrhářům – BMW a Rolls‑Royce. Loni se „ztracený syn“ vrátil. Opět nastoupil do koncernu jako šéfdesignér značky Volkswagen.