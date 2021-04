V červnu 1990 přivedl Občanské fórum k vítězným volbám a opustil politiku. Coby „vyhořelý“ revolucionář potom Jan Urban cestoval po Střední Americe a psal o tamních konfliktech. Více než rok prožil v obleženém Sarajevu. Za několik týdnů uplyne od začátku války v bývalé Jugoslávii 30 let.

Na jinak prázdnou popisovací tabuli v zasedací místnosti kdosi několika tahy fixem načrtl tvář obrýleného muže a přidal nápis „Na Hrad!“. „To je Gustáv Husák a smyslem vzkazu je, že ani on by už na Hradě nemohl udělat větší paseku než dnešní nájemce,“ vysvětluje Jan Urban. Autorem karikatury je majitel kanceláře, advokát a ministr spravedlnosti z 90. let Jan Kalvoda. Ten svému příteli Urbanovi v době zavřených kaváren poskytuje vlastní prostory pro schůzky a stalo se tak i v případě tohoto rozhovoru.