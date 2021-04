Marvelovská komiksová mašinerie vydělává studiu Disney miliardy dolarů. Superman, Batman nebo Wonder Woman, konkurenční hrdinové z říše DC, zatím spíš přešlapují. Architektem této série byl, pak nebyl a teď možná znovu bude režisér Zack Snyder, muž, který překonal rodinnou tragédii a i s pomocí Netflixu chce znovu dobýt svět filmu.

Brooks Barnes je dlouholetý hollywoodský reportér, který filmový byznys pokrýval nejprve pro deník Wall Street Journal, nyní pro New York Times. Předloni v červnu měl jasno: „Je to smutné, ale je nulová šance, že by Warneři něco takového dovolili. To se prostě nestane. Snad do toho ti lidé nevložili moc svých úspor.“ Hovořil o on‑line kampani #releasethesnydercut, do níž se zapojily stovky tisíc fanoušků svérázného režiséra Zacka Snydera. Požadovali, aby ho studio Warner Bros. nechalo dokončit vlastní verzi superhrdinského (a nepříliš úspěšného) snímku Liga spravedlnosti. Snímku, který roztočil a pro neshody z něj byl na jaře 2017 odvolán.

Loni na jaře ale musel i tak zkušený novinář jako Barnes uznat, že se mýlil – Snyder dostal 70 milionů dolarů, aby přestříhal a předělal Ligu spravedlnosti, v níž společně zachraňují svět Batman se Supermanem, Wonder Woman či Aquamanem. Jeho nová, čtyřhodinová verze měla před pár týdny premiéru na streamovacích platformách HBO a je to úplně jiný film než čtyři roky starý snímek, jejž na poslední chvíli dokončoval Joss Whedon. Ten se předtím proslavil jako spolutvůrce konkurenčního a mnohem úspěšnějšího komiksového univerza, Avengerů od Marvelu.