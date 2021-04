Začalo to zhruba před patnácti lety a dnes můžeme mluvit o skutečném boomu: v Česku působí přes pět stovek minipivovarů. To nemohou ignorovat ani velcí hráči. Plzeňský Prazdroj si proto vytvořil vlastní minipivovar Proud. Na starosti jej mají Lenka Straková a Michal Škoda.

Drobnou usměvavou černovlásku Lenku Strakovou si snadno zapamatujete podle vrabčího účesu. Ostatně tolik sládkových v Česku zase není, byť se situace postupně zlepšuje, a to zejména v minipivovarech. „Pravda je, že jsem na gymnáziu byla jediná z holek, která dělala maturitu z chemie a biologie. Ostatní spolužačky maturovaly spíš z dějepisu a následně šly na práva a další humanitní obory. Ale když jsem nastoupila na vysokou chemicko-technologickou, tak tam to bylo půl na půl,“ vysvětluje Straková. Volba zaměstnání byla pro ni coby plzeňskou rodačku jasná: „Ještě na škole jsem měla možnost dělat v laboratoři Plzeňského Prazdroje měření pro diplomovou práci, takže jsem to tady znala. Jednou v létě jsem sem nastoupila na brigádu, pak jim někdo vypadl, tak jsem si brigádu prodloužila, protože už jsem měla po škole. A nakonec se z toho stalo zaměstnání.“

Lenka Straková byla u toho, když v roce 2015 Prazdroj v odpovědi na rostoucí oblibu speciálních piv vytvořil program Volba sládků. První byl polotmavý Gambrinus a zpočátku šlo hlavně o speciály velkých značek jako Radegast nebo slovenský Šariš. Postupně se prosadily i pro českého pivaře exotičtější styly jako silně chmelená a velmi suchá brut IPA nebo výrazně ovocný sunny ale. Kvůli limitu technologií určených pro průmyslovou výrobu českého ležáku, a nikoliv na přípravu menšího objemu speciálů došli v Prazdroji postupně k myšlence založit vlastní minipivovar.