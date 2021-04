Po dvaceti letech Američané odcházejí z Afghánistánu. Z nutné obrany proti strůjcům teroristického útoku z 11. září 2001 se následně stalo nepřiměřené použití síly.

Měla by to být dobrá zpráva. Ale dopadají na ni dlouhé stíny minulosti, a navíc vyvolává nejistotu. Prezident Joe Biden oznámil, že američtí vojáci k letošnímu 11. září odejdou z Afghánistánu. „Forever war“, věčná válka, jak dvacetiletý konflikt sami v USA nazvali, nejdelší válka jejich historie, se uzavře. Je to konflikt, který Amerika musela začít. Autor tohoto textu byl 11. září 2001 ve Washingtonu, zblízka viděl zkázu a šok Američanů z teroristického útoku na jejich domovinu, při kterém zahynulo na 3000 lidí. Spravedlnost si musela pro jeho strůjce přijít. Jen o několik týdnů později Američané v Afghánistánu bombardovali tunely, z nichž prchala al‑Káida, a drtili Tálibán, který této teroristické síti poskytl zázemí.