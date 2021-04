Senátorka Miroslava Němcová před lety vlastnila knihkupectví. Podnikání dávno vyměnila za politiku, ale knihy stále miluje.

Které knížky máte právě na nočním stolku?

Začínám číst Less od Andrewa Seana Greera, který za tuto knihu dostal Pulitzerovu cenu. Předtím jsem četla Marie a Magdalény od Lenky Horňákové Civade. Je to taková syrovina o tom, jak může žena fungovat v nejtěžších možných podmínkách – ve válce i v pseudomíru za komunismu. Velmi zajímavé. Stejně jako kniha Margot Vanderstraetenové Mazl tov. Belgická královna Mathilde ji označila za jednu z nejdůležitějších knih, které četla. A další knížky na mém stolku? Daňa Horáková – O Pavlovi. Jan Novák – Kundera. A především Elena Ferrante.

Andrew Sean Greer: Less, Leda, 2018 Foto: Nakladatelství Leda

Proč zrovna Ferrante?

Poté co jsem si přečetla Geniální přítelkyni, pídím se po všem, co vydá. Líbí se mi záhada spojená s identitou Eleny Ferrante nebo Elena Ferrante (samozřejmě že chci vědět, kdo to je!) a miluju ty příběhy.

Elena Ferrante: Geniální přítelkyně, Prostor, 2018 Foto: Nakladatelství Prostor

Máte kromě pana nebo paní Ferrante ještě nějakého oblíbeného autora?

Jana Zábranu a Sándora Máraie. A jejich deníky. V kteroukoliv hodinu můžu otevřít na kterékoliv stránce a začíst se. Kouzlo spočívá v tom, že mám vždy pocit, že to čtu poprvé. A ráda mám knihu Můj život, kterou napsal německý kritik Marcel Reich‑Ranicki. Říkalo se mu kníže literatury. Mimořádný osud, mimořádný muž.

Marcel Reich-Ranicki: Můj život, Větrné mlýny, 2003 Foto: Nakladatelství Větrné mlýny

Co jste ráda četla, když jste byla malá holka?

Milovala jsem pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. Později přišly nějaké dívčí knížky a pak od třinácti čtrnácti let Hašek a Čapek. Asi jsem to ale ještě neuměla vychutnat. To, co bylo určeno pro moji věkovou kategorii, mi bylo málo, takže jsem pobývala v knihovně rodičů a oni mě nechali, ať si vyberu, co chci.

Se kterým autorem byste ráda zašla na kávu?

S Janem Zábranou. Ale on by nešel, neb se naučil nedůvěřovat světu a lidem.

A kterou knihu si ještě v tomhle životě určitě musíte přečíst?

Mám takovou zvláštní hromádku, skládám na ni nové tituly a vždy si říkám: „Až bude ta správná chvíle.“ Jednu knížku jmenovat? To nelze.