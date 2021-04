Andrej Babiš prohlásil, že to zařídí. „Já od rána do večera bojuju za vakcíny. Já jsem obchodník, a kdyby to měli zařizovat úředníci z ministerstva, ještě nic nemáme,“ řekl v únoru v televizi CNN Prima News. Realita je taková, že Česko má k dispozici méně dávek vakcín než většina ostatních zemí Evropské unie. V době psaní tohoto článku Němci denně očkují, při zohlednění počtu obyvatel, skoro o 30 procent lidí víc než Češi. Francouzi skoro o čtvrtinu víc. Na prvním místě za to může Babiš. A to nejen kvůli svému citovanému výroku pronesenému s jeho typickou skromností. Ale kvůli tomu, že sám sebe nominoval do pozice člověka, který Čechy vyvede z pandemie. Tak o sobě premiér mluví. Takže ho vezměme za slovo. Ale ihned dodejme – problém není jen v Babišovi. Kdyby byla u moci opozice, nezdá se, že bychom měli vakcín víc než teď.

Česko si vakcíny objednalo tak hloupě, že do konce června bude v rámci EU z hlediska míry proočkovanosti populace mezi vůbec nejhoršími zeměmi, upozornili jsme v HN. Dost možná bude Česko úplně poslední. Dřív nebo později bude i u nás, naštěstí, dost dávek pro každého, kdo o očkování projeví zájem. Ale jde o to, že to bude později než jinde v unii.