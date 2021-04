Je jí dvaatřicet a už několik let patří mezi nejviditelnější postavy zdejší technologické scény. Její mise je jasná: dostat mezi ajťáky a programátory více žen. Nejdřív ji prosazovala jako šéfka platformy Czechitas, poslední půlrok si k tomu přibrala i manažerskou práci v Avastu.

Python znamená anglicky hroznýš, ve světě je ale dnes známější jako velmi populární programovací jazyk, který počátkem 90. let stvořil holandský informatik Guido van Rossum. „Hodně se o něj teď zajímám kvůli automatizaci, zkouším si v pythonu napsat kódy a příkazy, které by mně pomohly s nudnými rutinními povinnostmi,“ usmívá se z obrazovky telekonferenční aplikace Zoom Dita Formánková. Mladá dáma nadšeně vyprávějící o programování může působit trochu neobvykle, ovšem zdání klame – Formánková (za svobodna Přikrylová) věnovala propojování žen s IT světem posledních šest let života. Založila mimo jiné známou vzdělávací neziskovku Czechitas a od loňského září větší zastoupení žen nejen mezi vývojáři prosazuje také v Avastu, nejúspěšnější softwarové firmě z Česka.

Že více žen firmám prospívá, prokazuje řada studií. Například odborný magazín Harvard Business Review nedávno zveřejnil analýzu, podle níž jsou společnosti s větším podílem žen ve vedoucích funkcích ziskovější, vládne v nich lepší atmosféra a bývají společensky odpovědnější. Jenže do této debaty před více než rokem zasáhl covid-19, který doma nedobrovolně uzavřel stovky tisíc dětí a s nimi – ve větší míře než otce – právě jejich matky. „Svým způsobem jsme se vrátili o několik let zpátky,“ říká Formánková, která za své úsilí o rozvoj digitální gramotnosti dostala například Cenu evropského občana udílenou europarlamentem. „Není to ale tak, že je všechno špatně, naopak. Jednak koronavirus otevřel řadě lidí oči a uvědomili si, že poloviční úvazky nebo home office nejsou něco špatného, jednak se zásadně posunuly digitální kompetence lidí, kteří byli k digitalizaci vlastně dotlačeni.“