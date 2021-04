Foto: Profimedia Zašlou slávu časů, kdy střední Evropa byla ještě pojmem, dnes lehce ironizuje například Divadlo Járy Cimrmana.

Jsme ze střední Evropy, říkají o sobě Češi hrdě. V zahraničí ovšem narážejí na to, že – pokud Česko někdo vůbec zná – řadí je většinou do Evropy východní. A to i s různými předsudky. Byli jsme na tom někdy jinak? Co by se muselo stát, aby se to změnilo? A má nám vlastně vadit, že jsme v očích Západu prostě Východ stejně jako ostatní Slované: Poláci, Ukrajinci, Bulhaři?