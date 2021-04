„Spojené státy mohou a měly by být zdrojem dobra ve světě,“ říká americký ministr zahraničí Anto­ny Blinken, který už léta patří k nejbližším spolupracovníkům současného prezidenta Joea Bidena.

Šéf diplomacie Spojených států je srdcem i duší Američan. Sotvakdy dříve však měli Evropané v Bílém domě člověka, který by tak dobře rozuměl starému kontinentu. „Toníček“, jak Antonyho Blinkena přejmenoval jeden český diplomat, má v Evropě rodinné kořeny a určující roky mládí strávil v Paříži, kde francouzsky debatoval o politice a na kytaru hrál Pink Floydy.

V americkém tavicím kotlíku je každý odněkud. Dvě tři generace zpátky – a vaše kořeny jsou s velkou pravděpodobností někde za oceánem. Když prezident Joe Biden představoval svého ministra zahraničí Antonyho Blinkena a předal mu slovo, stala se zvláštní věc. Blinken nemluvil o cílech a vizích, které by chtěl jako ministr naplňovat. Mluvil právě o své rodinné historii.

„Můj dědeček utekl před pogromem z Ruska a v Americe začal nový život. Jeho syn, můj otec Donald Blinken, sloužil za druhé světové války v U.S. Air Force a pak byl americkým velvyslancem,“ začal Blinken. Následně vylíčil osudy svého nevlastního otce Samuela Pisara, který se o něj staral od jeho devíti let. „Byl jedním z 900 dětí ve škole v Bialystoku v Polsku. Jako jediné po čtyřech letech v koncentračních táborech přežil holokaust. Na konci války uprchl v Bavorsku z pochodu smrti. Schovával se v lese, když tu uslyšel dunění tanku. Namísto německého kříže měl ale na boku bílou pěticípou hvězdu. Běžel k tanku. Poklop se otevřel. Shora se na něj díval černošský americký voják. Samuel klesl na kolena a řekl jediná tři anglická slova, která ho matka před válkou naučila: God bless America (Bůh žehnej Americe),“ vyprávěl Blinken a v jeho hlase bylo pohnutí, které by si při profesionálním diplomatickém jednání asi dovolit nemohl.