Před šesti lety se úspěšný manažer Pavel Podruh rozhodl, že je čas na velkou životní změnu a na to, začít se věnovat svému snu: soběstačnému domu, který není napojený na inženýrské sítě, a přesto se v něm žije takřka bez omezení. Čtyři roky strávil jeho plánováním, poslední rok a tři měsíce ho staví a už zhruba měsíc ví, že se mu to povedlo.

Bylo deset večer, chumelilo, dům byl krásně nabitý a my jsme pekli lasagne. Stál jsem u trouby a usmíval se do ní, protože jsem věděl, že ji nepohání nic z uhlí. Bude to asi znít naivně, ale to, že máme dům, na který svítí sluníčko a on funguje tak, jak jsme zvyklí, je pro mě zázrak. I když jsem to čtyři roky plánoval,“ popisuje třiačtyřicetiletý český inovátor Pavel Podruh letošní březnový večer, kdy si uvědomil, že se jeho sen o plně funkční energeticky soběstačné stavbě stal realitou.

Osamocený dům u lesa nedaleko jihočeského Vyššího Brodu sice ještě není zcela dokončený, přebývat se v něm už ale dá. A Podruh, který se na jeho budování aktivně podílí, to rád dělá. Někdejší manažer a majitel marketingové agentury se pořád živí jako poradce a stratég, který firemním klientům pomáhá nastavit jejich byznys. Zároveň se však stal jedním z nejvýraznějších českých průkopníků soběstačného bydlení.