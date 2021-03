Sergej Vojcechovský velel československým legiím na Sibiři a v roce 1938 naší armádě, která měla zastavit Hitlerův vpád. Po válce se ale stal jednou z prvních obětí ambicí zdejších komunistů. Byl z Prahy odvlečen do sovětského gulagu, kde před 70 lety zemřel. Tehdejší vláda se zachovala ostudně a za generála se kvůli "přátelství" s Moskvou odmítla postavit.

Tři dny poté, co do Prahy vstoupila Rudá armáda, navštívil Sergeje Vojcechovského v jeho pražském bytě neznámý sovětský důstojník. Oba odtud onoho 12. května 1945 spolu odešli a po Vojcechovském, do roku 1939 jednom z nejdůležitějších generálů československé armády, se slehla zem. Když byl rodák z běloruského Vitebska nezvěstný několik týdnů, bylo všem jasné, že za zmizením stojí sovětská tajná služba NKVD. Ta v ten čas v českých městech zatýkala emigranty z tehdejšího Sovětského svazu bez ohledu na to, zda měli, či neměli československé občanství.