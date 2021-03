Na velikonoční Zelený čtvrtek večer všechny zvony tradičně "odlétají do Říma" – tichnou. Rozezní se až na Bílou sobotu, z věží kostelů, kde jsou zavěšeny často už staletí. Stále se přitom odlévají nové, vznikají ovšem podle přísných pravidel. Musí mít hlavně správný tón, který ladí s okolím.

Do věže zvonice svatého Vojtěcha na pražském Novém Městě se úzkými okny protahují vůně nedělních obědů. Po dlouhém schodišti s vetchým zábradlím vystoupáme až do nejvyššího patra, kde zdejší hlavní zvoník Vladimír Molík rozhýbe srdce Ludmily, zvonu zasvěceného české světici, babičce svatého Václava. "Vojtěch, náš druhý zvon, musí mlčet. To víte, doba postní, všechno by se mělo zklidnit," máchne rukou ke dvěma majestátním zvonům.