Danuše Nerudová je jako rektorka brněnské Mendelovy univerzity velmi vytížená. Na dobré čtení si ale vždy čas vyšetří.

Které knížky máte právě teď na nočním stolku?

Barack Obama − A Promised Land. Je to zajímavá sonda do duše prezidenta USA. Mimochodem, píše v ní, že na rozdíl od jiných prezidentů nikdy nevypadl ze své role v rodině, že každý den, pokud nebyl na zahraniční cestě, měli v Bílém domě společnou večeři. Tvrdí, že věděl, jaké mají jeho dospívající dcery trable ve škole, o čem přemýšlí… V tomto ohledu je to kniha nesmírně poučná. Často se účastním diskusí, kde se probírá postavení žen ve veřejném prostoru a mluví se o tom, že politiku nelze skloubit s rodinou. Díky Baracku Obamovi mám o argument víc. Je to jenom o tom, jak si to člověk nastaví. A když to strašně chce, tak to jde.

Barack Obama: Promised Land, Penguin Books, 2020 Foto: nakladatelství Penguin Books

Co jste ráda četla, když jste byla malá holka?

Když jsem šla do první třídy, uměla jsem číst, a co víc, měla jsem přečtené všechny knihy od Julese Verna. A tak jsem se zpočátku ve škole strašně nudila. Kromě Verna jsem měla ráda Maye, Foglara…

Jana Poncarová: Děvčata první republiky, wo-men, 2020 Foto: nakladatelství wo-men

To je spíš klukovská četba.

O tom jsem vůbec nepřemýšlela. A milovala jsem Bílého tesáka.

Simon Mawer: Mendelův trpaslík, Kniha Zlín, 2019 Foto: Nakladatelství Kniha Zlín

Máte dnes nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Mám teď hodně málo času a spíš spoléhám na to, co mi vybere můj muž. Nikdy se nezmýlí. O Vánocích jsem například dostala Děvčata první republiky od Jany Poncarové. To je krásně provedená kniha. A výborné čtení. O silných ženách, které musely vydržet podstatně horší věci, než jaké nás trápí dnes.

Kterou knihu si musíte v tomhle životě ještě přečíst?

Celý komín knih, co mi tady stojí.

Kterého autora byste ráda pozvala na kávu, až nám to zase bude dopřáno?

Kateřinu Tučkovou. A to i proto, že je jen o pár let mladší a studovala na stejném gymnáziu v Brně. A pak se mi líbí knihy Simona Mawera, protože Mendelova univerzita, Brno…

A se kterým autorem byste se nebála strávit desetihodinový let?

Už jsem kolikrát musela letět s lidmi, o nichž jsem si myslela, že si nemáme co říct, ovšem pak se ukázalo, že společná témata existují. Mám-li si ale vybrat, letěla bych ráda s Julesem Vernem nebo s genetikem Paulem Nursem, nositelem Nobelovy ceny. Anebo s popularizátorem vědy a moderátorem Danielem Stachem.