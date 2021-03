Svéráznou předglobalizací procházel svět ve čtrnáctém století. Mongolové vytvořili obrovskou říši na více než čtvrtině zemského povrchu. Otevřenost v obchodě s Čínou a větší pohyb lidí i zboží umetly cestu středověké pandemii moru, který se stal metlou Evropy. I přes rozdíl staletí lze vidět podobnost se současnou pandemií koronaviru, a to především v chování a myšlení lidí.

Mongolský superstát založený Čingischánem umožnil volný mezinárodní obchod, jehož důležitým zdrojem bylo stejně jako dnes zboží z Číny. Nákaza se rozšířila odněkud z jižní Číny na sever do Mongolska. Morové bakterie žily v blechách, cizopasících na krysách. Odkud přesně se vzaly a kdy, o tom víme stejně málo jako zatím o detailech původu pandemie koronaviru před dvěma lety.

Čingischánův životopisec Jack Weatherford popisuje, jak velikost Mongolské říše a její rozmach až k hranicím Evropy nechtěně přispěly ke katastrofě. „Čína zastávala v mongolském světovém systému funkci výrobního centra, a jak z Číny plynulo zboží, šel za ním mor. Mor byl epidemií obchodu. Tytéž mongolské cesty a karavany, které skloubily dohromady eurasijský svět třináctého a čtrnáctého století, nepřemisťovaly jen hedvábí a koření. Cesty a stanice, které Mongolové vybudovali pro obchodníky, sloužily neúmyslně jako cesty a zastávky také pro blechy, a tudíž i pro samotnou nákazu. Spolu s přepychovými látkami, exotickými vůněmi a vzácnými klenoty nesly karavany i blechy, které šířily mor z jednoho táboru do dalšího, z jedné vesnice do druhé, z města do města a z kontinentu na kontinent,“ popsal historik katastrofu blížící se nezadržitelně z východu.