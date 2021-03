Lukáš Uhlík (vlevo) a Michal Šindler ze společnosti Gain Financial Group.

První větší peníze vydělali obchodováním s akciemi, ve volném čase se věnují investicím do whisky nebo virtuálního umění. Především ale dva mladí finančníci Lukáš Uhlík a Michal Šindler budují vlastní zdravotnickou skupinu Innova Healthcare. V jejich ordinacích a poliklinikách pracují čtyři stovky lidí.

Litografickou sérii Býk od Pabla Picassa z roku 1945 není znalcům moderního umění třeba představovat. Ale co digitálního Picassova býka od Trevora Jonese? Ve Skotsku usazený grafik prodává své práce v přepočtu za stovky tisíc korun. Nekreslí je však na papír ani plátno, ale na obrazovku mobilu či notebooku – je průkopníkem kryptoumění, které funguje na velmi podobných principech jako kryptoměny typu bitcoin. „Úplně mě to pohltilo, naposledy jsem si koupil právě Trevora Jonese. Je to moje hobby. Vidím v blockchainu velkou budoucnost i pro náš byznys,“ vypráví čtyřiatřicetiletý Michal Šindler.

Jeho doménou přitom nejsou ani galerie, ani dražby umění, ale finance a zdravotnictví. S obchodním partnerem Lukášem Uhlíkem v posledních čtyřech letech v tichosti vybudovali skupinu Innova Healthcare, která zaměstnává na 400 medicínských pracovníků a za loňský rok podle předběžných čísel utržila bezmála 300 milionů korun. „Digitalizace a propojení moderních technologií s medicínou je něco, kde je mnoho příležitostí,“ je přesvědčený Šindler.