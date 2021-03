Foto: HN – Honza Mudra Sen o hypotéce sní obchodník v IT Martin Bašta (bez vousů vpravo), zatím ale sdílí pražský nájemní byt se dvěma studenty architektury, aby ušetřil.

V Praze se rekordně staví. V koronakrizi klesají i ceny ještě nedávno drastických nájmů. Dobré zprávy. Jenže aby si průměrný mladý Čech mohl v metropoli pořídit průměrně velký byt, musel by na něj vydělávat po zbytek života až do důchodu. A pronajímatelé dávají najevo, že příjemné pandemické ceny zase zvýší, až to půjde. Proč je v Česku bydlení pořád takový problém?