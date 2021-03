Foto: Getty Images Po primátech, papoušcích, vránách, včelách, slonech a dalších zvířatech prokázaly také sépie nečekanou inteligenci – ovšem podle lidských měřítek.

Lidé často zkoumají inteligenci zvířat s pomocí testů, jaké dávají svým dětem. Stále více zvířatům se daří testy úspěšně projít, naposledy to zvládly sépie. O to pozoruhodnější je to výkon, když vezmeme v potaz, že používat lidské testy může být vůči zvířatům neférové. Jako kdyby bylo jisté, že existuje pouze jediný druh inteligence: lidská. Jenže co když není?