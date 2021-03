Donald Trump v Bílém domě byl pro americké redakce zlatou žílou. Ale to proto, že drama a podivnosti táhnou více než pozitivní, všední zprávy, více než obyčejný prezident Joe Biden.

Bylo to jako z filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem z roku 2017. I když se to stalo už 10 let předtím a nebylo to v Missouri, kde se film odehrává, ale u městečka Wyoming v Minnesotě. V únoru 2010 se tam objevil záhadný billboard s portrétem George W. Bushe a s otázkou: Už vám chybím? Vtip spočíval v tom, že americkým prezidentem byl v té době už rok demokrat Barack Obama, zatímco na jeho předchůdce, republikána Bushe, většina Američanů vzpomínala spíše ve zlém, především kvůli jeho zbytečné válce v Iráku. Nikoliv ovšem všichni. Billboard kousek za Wyomingem si zaplatila, jak se následně ukázalo, skupina tamních podnikatelů, kterým se stýskalo po Bushově ekonomické politice.