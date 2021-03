Jeho jméno je synonymem newyorského hip hopu a úspěchu v populární hudbě. Jenže Jay-Z chtěl vždycky víc než jen prodávat desky a plnit koncertní haly. Chtěl dělat byznys a vydělávat. Dnes jeho jmění přesahuje miliardu dolarů a obchody s ním uzavírají nejbohatší lidé z celého světa.

Tři a půl roku starý singl The Story of O.J. nepřinesl newyorskému raperovi Shawnu Carterovi nijak výrazný úspěch, v Americe se vyšplhal nejvýše na 23. příčku, v Británii dokonce jen na číslo 88. O hiphoperově životní filosofii ovšem vypovídá neobyčejně přesně: „Koupil jsem si každej dvanáctiválec / kéž bych to mohl vrátit zpátky. / Mohl jsem koupit něco v Dumbo, než se z toho stalo Dumbo / za nějaký dva miliony. / Ta samá budova dneska stojí milionů pětadvacet,“ rapuje o dnes žádané části newyorského Brooklynu. Nebo: „Finanční svoboda je moje jediná naděje. / Kašlat na život v bohatství a smrt v chudobě. / Koupil jsem umění za milion / za dva roky ta samá věc má cenu dvou milionů / za dalších pár let už to je osm milionů.“ Takhle nepřemýšlí hochštapler ani bohém, ale cílevědomý byznysmen. A přesně tím Carter, známější pod svým uměleckým jménem Jay-Z, je.

Plně se to ukázalo v posledních týdnech, kdy oznámil dvě pozoruhodné transakce: nejdřív ještě v únoru prodal poloviční podíl ve výrobci luxusních šampusů Armand de Brignac nadnárodnímu kolosu LVMH za více než 300 milionů dolarů. V březnu pak za podobnou sumu udal svou hudební streamovací aplikaci Tidal, a to do rukou platební služby Square, kterou založil a řídí (stejně jako Twitter) technologický miliardář Jack Dorsey. A přestože motivace k oběma obchodům byly odlišné, dokázal na nich hodně vydělat.