Celý svět ví, kdo je Elon Musk. Ale ještě než se o něj začal někdy po přelomu tisíciletí vůbec zajímat, mnozí už znali jméno Maye Musková. Elonova matka celý svůj život působí jako modelka a tvář slavných módních a kosmetických značek. Do toho stihla v podstatě sama vychovat tři děti a postarat se o ně poté, co jí jejich násilnický otec odmítl platit výživné.

Nikdy jsem se necítila jako v pohádce. Značnou část svého života jsem musela bojovat na všech frontách, abych uživila své děti. A pořád pracuji jako blázen," řekla Maye Musková v rozhovoru pro německý časopis Manager Magazin. Žena, které bude za měsíc dvaasedmdesát, je už více než padesát let úspěšnou modelkou, její život ovšem spíš než pohádku místy připomíná sociální drama. Narodila se v kanadském městě Regina jako jedno z pěti dětí (a také jedna z dvojčat), prvních třicet let svého života strávila v Jižní Africe, kam odjela s dobrodružnými rodiči. Tam začala svou modelingovou kariéru a poznala tam i svého muže, který ale pil, a dokonce ji bil. Po rozvodu se měla co ohánět, aby uživila tři děti, bývalý manžel odmítal platit alimenty.