V koronakrizi vzrostla poptávka po domácích mazlíčcích. Především zájem o psy je rekordní a jejich ceny astronomické.

V říjnu přibylo do rodiny Lumíra Macha z Havlíčkova Brodu štěně černého křížence. "Šestnáctiletá dcera si psa přála už dva roky, shodou okolností jsme si ho pořídili v době pandemie. A zpětně se to ukázalo jako dobré načasování, protože jsme celá rodina doma. Psovi se můžeme naplno věnovat, chodíme na časté procházky," popisuje sedmačtyřicetiletý elektroinženýr. V českých útulcích nepochodili, v nich jsou psi z většiny rozebraní. Rodina mazlíčka nakonec našla ve vrhu štěňat ze slovenské romské osady. Podle Lumíra Macha pořídit si psa v této době má i své nevýhody: štěně se jen těžko učí pobytu o samotě a problém je i se socializací ve větší společnosti lidí.

Zvyšující se zájem o psy zaznamenala už při první vlně koronaviru majitelka útulku Bouchalka v Buštěhradu Evženie Sychrovská. "Všechno se zavřelo, doma zůstali dospělí i děti a jedna z mála možností, jak se dostat ven, bylo při venčení psa. Lidé začali být po psech lační. Před covidem jsme jich měli v útulku kolem stovky, teď jich máme 50 a většina z nich jsou problémoví a nebezpeční jedinci. Zájem je i o ně, ale my je nezkušeným chovatelům nedáme, protože by je nezvládli," popisuje Sychrovská, která s obavami očekává, že za pár měsíců se psi začnou do útulků vracet. "Majitelé se navrátí do běžného režimu, na psa nebudou mít čas, ten se bude nudit, ničit jim byt… Útulky budou praskat ve švech. Ale jsme na to připraveni.“

Poptávka se zvýšila také u čistokrevných psů. Podle chovatelky zlatých retrívrů Ivy Maříkové z jihočeského Bradla stoupla poptávka po štěňatech o 100 procent. "Denně mi chodí 100 e-mailů, přestože nedávám žádné inzeráty ani teď štěňata neplánuji. Dříve lidi zajímala hlavně cena, dnes do e-mailů píšou téměř motivační dopisy, proč bych měla psa prodat právě jim. Není v mých silách všem odpovídat," popisuje své zkušenosti žena, která se chovu věnuje 30 let. Podobný zájem ještě nezažila a doprovází jej i nárůst cen štěňat do astronomických výšin: zlatý retrívr bez průkazu původu se inzeruje za 20 tisíc korun, papírový i za 60. "Platí to u všech plemen. Lidé si chtějí zpestřit rodinný život. Je však třeba přemýšlet do budoucna," upozorňuje Iva Maříková. "Pes znamená zodpovědnost na 15 let, stojí mraky peněz a času. Není to otázka jednoho roku koronakrize."