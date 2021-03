Foto: Jiří Turek Ke zdravotnictví se Sotirios Zavalianis dostal náhodou. Podíl v diagnostickém zařízení Multiscan získal výměnou za nesplacenou půjčku.

Už dvacet let mění české zdravotnictví. Pochází z chudé řecké rodiny a do Československa přijel v 80. letech na stipendium zdejší komunistické strany. Sotirios Zavalianis vybudoval druhou největší soukromou zdravotnickou skupinu v tuzemsku, jeho porodnice v Hořovicích je vyhlášená a podnikatel teď chystá velký investiční třesk. Největší psychiatrickou kliniku v Česku plus moderní protipandemickou nemocnici v Hořovicích. Poprvé se kvůli tomu pořádně zadluží.