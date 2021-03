Od konce ledna se z Evropské unie vyvezly desítky milionů dávek vakcín proti nemoci covid-19. Další miliony či desítky milionů nejspíš unii opustily předtím. Státy unie jich přitom samy mají méně, než s kolika počítaly. A to proto, že výrobci nestíhají dodávat to, k čemu se zavázali ve smlouvách. Ze svých továren v unii ale tito výrobci vakcínu ve stejnou chvíli vyvážejí do Velké Británie, Spojených států a dalších zemí. Ale z továren v Británii či v USA země EU ještě nedostaly jednu jedinou dávku. Proč by měly něco takového tolerovat?

Vývoz vakcín musí státy unie okamžitě zakázat. Musí se zachovat stejně jako Američané, kteří formální zákaz vývozu mají a jako Britové, kteří ho sice nemají na papíře, ale uplatňují ho v praxi. Unie musí konečně přestat být naivní. A začít se chovat sobecky. Jako všichni ostatní.

Ve Spojených státech leží ve skladech 30 milionů dávek vakcíny AstraZeneca. Američané s ní nemůžou očkovat, protože firma ještě v USA ani nepožádala o schválení svého produktu. V EU se už touto vakcínou očkovat smí, ale je jí málo, protože AstraZeneca těžce nestíhá výrobu. Evropskou žádost o to, aby mohla firma část svých amerických zásob převézt do Evropy, ale Američané zamítli.