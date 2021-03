Vědci testují laboratorní výrobu dřeva z buněk rostlin. K jeho růstu není třeba světlo ani půda. Dřevo navíc vyroste v řádu měsíců, proces tak netrvá roky jako v přírodě.

Po tisíce let lidé získávají dřevo stále stejným způsobem. Vysadí lesy, nechají je pár desítek let růst a pak stromy porazí a dále zpracují. Američtí vědci z univerzity MIT nyní testují metodu, která by v budoucnu umožnila dřevo získávat mnohem rychleji, a navíc by mohla omezit odlesňování planety: experimentují s výrobou dřeva v laboratorních podmínkách.