Tvar Beosoundu 2 určuje nejen estetika, ale i funkce: kuželovitý zvukovod rozptyluje zvuky z výškových reproduktorů do prostoru. A celkem se mu to i daří.

Inženýři z Bang & Olufsen vždy uměli spojovat design a funkčnost. Beosound 2 můžeme brát jako důkaz, že to stále platí a že se dánská firma nebojí ani nových technologií.

Smyslem užitého umění je vnést do předmětů denní potřeby umělecké, designové prvky. Obyčejné židli, sklenici nebo třeba tramvaji kromě funkčnosti dodává i originální vzhled, který ovšem může jejich funkci zpětně podpořit. Nemělo by tedy jít jen o poutavý design, kterému se všechno podřídí. Umělecký záměr by měl lidem ideálně zjednodušit a zpříjemnit život.