Janja Prokić tvoří šperky podle toho, o čem se jí zdá nebo co řeší ve svém životě.

Tuzemské výrobce a návrháře šperků koronavirus zasáhl podobně jako další umělce a umělecké řemeslníky. Příběhy tří z nich ukazují, jak se s touto situací vyrovnali a kam je posunula. Škardovi uspěli v zahraničí, Janje Prokić pomohli stálí zákazníci a e-shop a značce Helioring rozvinutí původního nápadu.

Když vjedete do Frýdlantu směrem od Větrova, okamžitě je jasné, že jste se ocitli v bývalých Sudetech. Vedle opravených domků jiné, dříve krásné budovy chátrají. Zámek na obzoru by zasloužil opravit omítku, na zahradách zarůstají trávou vraky aut. Jak by se tady líbilo zpěvačce Beyoncé nebo internetové celebritě Khloé Kardashian?