V 90. letech vtipům o černoších hospoda tleskala, dnes mě jdou štamgasti bránit, říká syn afrického otce a české matky. Co se Afročechům v jejich rodné středoevropské zemi líbí a co jim naopak vadí? Čtyři z nich vyprávějí o určujících zážitcích z dospívání, rasismu i o svém vztahu ke kampaním za "rovné příležitosti".

Na zesnulého veterána České televize Otakara Černého, jenž byl mimo jiné znám svérázným humorem, v únoru vzpomínali jeho kolegové také na Facebooku. Jeden z nich popsal historku týkající se moderátorky Zuzany Tvarůžkové, která je tmavé barvy pleti: "(Otakar Černý) podržel kolegyni Zuzaně T. dveře od výtahu se slovy: My černí musíme držet pohromadě." Příspěvek získal desítky lajků, jen jedna diskutující se zajímala: A co na to Zuzana? "U mě záleží na autorovi podobných vtípků. Tohle skončilo nakonec mnohaletým přátelstvím," reagovala vzápětí na Facebooku Tvarůžková.