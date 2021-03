Beata Hlavenková zpívá, hraje na klavír, skládá hudbu... a také si o ní ráda čte. A nejen o ní. Ráda se vrací třeba k poezii Emily Dickinsonové.

Které knížky máte právě teď na nočním stolku?

Dočetla jsem otevřený a vtipně napsaný životní příběh Adély Elbel. Nazvala ho Doba temna. Nedávno jsme se seznámily, já ji vzala na otužování a ona mě na túru. Pak mám rozečtený Šikmý kostel Karin Lednické, výborné a těžké čtení. Pocházím z toho kraje. A ještě knihy Pomalu (žít život jednoduše) a Vše je právě tak, jak to je. Obě knihy, což mi dochází až teď, jsou od australských autorů, či spíše motivátorů − Brooke McAla­ryové a Boba Adamsona.

Adéla Elbel: Doba temna, CPress, 2020 Foto: nakladatelství CPress

A jakou hudbu teď právě posloucháte?

Hraje mi tu Brenda Lee a playlist 60. let. Jinak se díky pořadu na stanici Vltava, který připravuji, probírám jazzovými nahrávkami. V autě syn pustil naše oblíbené Tame Impala − indie pop opět z Austrálie. A ještě mě napadá americké uskupení Punch Brothers. Absolutní špička.

Karin Lednická: Šikmý kostel, Bílá vrána, 2020 Foto: nakladatelství Bílá vrána

Předpokládám, že si o hudbě také ráda čtete.

Mám ráda životopisy, mám nějaké učebnice a partitury a taky mi tu leží na stole kniha Naslouchat univerzu − od Velkého třesku po Mozarta: objevování vesmíru, v němž je všechno zvukem. Napsal Alfred A. Tomatis.

Alfred A. Tomatis: Naslouchat univerzu, Malvern, 2017 Foto: Nakladatelství Malvern

Máte nějakého zvláště oblíbeného autora?

Vracím se ráda k poezii. Třeba od Emily Dickinsonové, k Nové zemi mystika Eckharta Tolleho a dalším sbírkám.

Zasáhl do vašeho výběru domácí četby covid-19?

Je pravda, že mám o malinko více času, ale až tak moc ne, tedy díky bohu za to. Spíš bych kromě pracovních restů také ráda přečetla knihy, které se mi hromadí a čekají.

Se kterým autorem byste ráda zašla − až nám nouzový stav dovolí − na dobrý koncert?

Těším se na setkání s Petrem Hruškou, které si už nějakou dobu slibujeme. Já budu mluvit o hudbě, on o literatuře − asi to nebude naopak, že? A s kým bych šla na koncert? To nevím, zda s nějakým autorem. Ledaže bych vzala Otu Klempíře na koncert Sufjana Stevense a pak ho přesvědčovala, ať napíše podobné texty-básně.

A se kterým autorem byste se nebála letět přes oceán?

S takovým, který by mě přitom učil psát prózu i poezii a písňové texty. Letěla bych klidně s plným letadlem literátů, abych nasála jejich úžasný svět fantazie, metafor, příběhů, rýmů.