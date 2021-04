Čínský kvantový počítač Jiuzhang, představený v prosinci, použil jako „software“ pro řešení složitého výpočtu protokol, na kterém se podíleli také čeští vědci. „O tom, že Číňané využijí náš protokol, jsme nevěděli,“ říká v rozhovoru pro HN jeden z nich, Igor Jex, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. „Ani jsme z toho nic neměli, ale stejně jsme byli rádi.“

Klasické počítače, jak je známe dnes, jsou založené na systému dat složených z jedniček a nul. Tedy stavů zapnuto či vypnuto. Vedle toho ale už od 80. let minulého století běží výzkum kvantových počítačů. Ty nepracují jen s jedničkami a nulami, ale i s jejich kombinací, tedy možností obou pozic zároveň. Výkonem by měly předčit současné nejvýkonnější superpočítače, jimž by řešení některých složitých operací trvalo až tisíce let. Kvantové počítače to zvládnou za pár minut. Významně by mohly pomoci například ve vývoji nových léků nebo ve vylepšování logistiky. Zatím ale zvládají jen jeden vysoce technický výpočet a praktické využití nemají. Na jejich vývoji pracují i Češi.

Sestrojit skutečně funkční kvantový počítač zkoušejí technologické giganty jako IBM, Google nebo čínská Alibaba. Ve vývoji soutěží i jednotlivé státy prostřednictvím svých vědeckých institucí. Kvantovou nadřazenost, tedy vyřešení komplikovaného matematického úkolu kvantovým počítačem, oznámil jako první loni v září Google. V prosinci následovala Čína se svým počítačem Jiuzhang. Pro svůj technický výpočet použila protokol, který definovali čeští a němečtí vědci. Jedním z nich byl také Igor Jex, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.