V Americe používá hlasové asistenty od Amazonu či Applu téměř polovina lidí, v Česku jsou teprve v počátcích. Bankovní dvojka ČSOB by to ale ráda změnila a pro své klienty nasazuje českou audio pomocnici. Jmenuje se Kate, pohání ji systém od Googlu a kromě češtiny bude zvládat třeba i vlámštinu.

Na konci roku 2019 se Michaele Lhotkové, která má v ČSOB na starosti inovace a digitální a platební systémy, ozvali kolegové z bruselského ústředí skupiny KBC, pod niž spadá i česká bankovní dvojka. Chtěli vědět, jestli by měla zájem zapojit se se svým týmem do projektu, který by firmě pomohl zase o trochu více se přiblížit světu technologických gigantů. Plán byl vytvořit hlasovou asistentku, která by dokázala plnit přání klientů. "Samozřejmě v prostředí bankovní aplikace, ne v reálném životě," směje se absolventka pražské VŠE, která letos zasedla i v porotě soutěže Innovators 20. Tu uspořádaly HN spolu se serverem CzechCrunch a vybraly dvacítku nejinovativnějších osobností českého byznysu za loňský rok.

Po roce a něco je už asistentka na světě a od dubna ji bude moci využívat více než půl milionu klientů, kteří používají mobilní aplikaci ČSOB. V testovacím režimu už ji má pár tisíc lidí, kteří si jejím prostřednictvím mohou sjednat třeba pojištění pro domácí mazlíčky. "Na začátku bude ovládat asi desítku úkonů, například upozorní na vypršení platnosti dokladů, pomůže s pojištěním nebo s dobrovolnými příspěvky na charitu. Do konce roku by operací, na nichž se bude podílet, mělo být devadesát. Budeme to postupně ladit," vysvětluje Lhotková s tím, že klíčovou roli při vylepšování bude hrát umělá inteligence, respektive strojové učení: "Asistentka se bude z interakce s klientem učit, bude ho poznávat a postupně mu bude nabízet svoje služby z oblasti financí i za hranicemi banky, právě podle toho, jak jej bude mít naprofilovaného. Stejně tak když se klient s čímkoliv obrátí na Kate, vyřeší svůj problém mnohem rychleji než dnes s nepersonalizovanými chatboty."