Rychlé úložiště místo klasických magnetických disků už není zbytečný luxus. Připlácet si za nejrychlejší dostupné verze ale dává smysl jen tam, kde výkon reálně přináší peníze.

Připravované iPhony 13 údajně nabídnou až 1 TB prostoru pro data. To je dost místa pro 500 filmů ve Full HD rozlišení, půl milionu fotografií nebo 200 tisíc hudebních skladeb. Může to být ale také třeba jen deset videoher. To je srovnání platné pro herní konzole a osobní počítače. A 1 TB místa na rychlém úložišti SSD, které uživatele nezdržuje jako klasické harddisky, už stojí i méně než tři tisíce korun.

"Staré" disky s magnetickými plotnami jsou sice stále asi čtyřikrát levnější, ale v osobním počítači už představují spíše brzdu. Díky propadu cen téměř o polovinu za poslední dva roky se zvyšuje průměrná velikost SSD v noteboocích i stolních počítačích. U notebooků je základem 512 GB, u stolních počítačů českých lokálních výrobců už je i ve strojích za 20 tisíc korun 1TB SSD. V novějších počítačích vede standard M.2, který má menší velikost a vyšší maximální rychlosti. Do starších počítačů nebo síťových úložišť je jednodušší použít SSD se starším konektorem SATA. K nim patří i dvě varianty WD SSD, jež jsme otestovali. Liší se mírně cenou (2790 Kč / 3090 Kč) a ještě méně v parametrech. WD SSD Blue patří spolu s disky Samsung 860 Evo k nejprodávanějším díky dobrému poměru ceny a výkonu s pětiletou zárukou. Do síťových úložišť jsou určené disky WD Red, které slibují ještě vyšší odolnost vůči zátěži v nepřetržitém provozu.

Praktický test ukázal dvě věci. Mezi Red a Blue verzemi SSD disků není žádný výrazný výkonnostní rozdíl. Z porovnání s disky pro rozhraní M.2 ale vyplynulo, že SATA nijak nezaostávají ani za nimi. M.2 jsou sice až čtyřikrát rychlejší při práci s velkými soubory, při startu Windows nebo videoher se to ale příliš neprojeví, protože při čtení velkého množství malých souborů jsou SATA a M.2 disky srovnatelné. Možná nastal čas nahradit nějaký starý disk novějším i ve vašem počítači.