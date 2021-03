Ondřej Šteffl, zakladatel prvního soukromého gymnázia PORG a ScioŠkoly, hledá v knihách inspiraci pro úvahy o tom, co by se měly učit děti v tomto světě a době.

Které knížky máte v čase, kdy jsou zavřené školy, na nočním stolku?

Teď zrovna čtu knihu Chystáte se udělat strašnou chybu! od Oliviera Sibonyho. Je to sice trošku rozmělňování Kahnemanovy skvělé knihy Myšlení rychlé a pomalé, ale pochopení kognitivních zkreslení, tedy toho, kdy a jak nás náš vlastní mozek klame, patří k nejdůležitějším poznatkům psychologie − nebo, chcete-li, behaviorální ekonomie − posledních let. A přitom to není nic složitého a měly by se to učit už i děti. Protože zvládnutí kognitivních zkreslení je a bude pro život mnohem užitečnější než znalost chemie či větší části matematiky. A to říkám jako matematik. Takže v ScioŠkolách hledáme cesty, jak s tím děti seznamovat. V Praze 11 už k tomu žáci měli moc vydařený tříměsíční projekt. Nedávno jsem dočetl také výbornou knihu Jana Sokola Etika, život, instituce. I ta je pro mě inspirací. Chtěl jsem s autorem o tom mluvit − a o to víc mě mrzí, že tak skvělý člověk zemřel. Já teď vlastně ve všem, co čtu, hledám inspiraci pro úvahy o tom, co by se měly děti v dnešním světě učit.

Olivier Sibony: Chystáte se udělat strašnou chybu!, Jan Melvil Publishing 2020 Foto: nakladatelství Jan Melvil Publishing

Takže neklesáte na duchu?

Žiji na chalupě, skoro v lese. Sem tam za mnou někdo přijede. Kdykoliv potřebuji, propojím se přes Meet. Jediná změna je, že dřív jsem jezdil do Prahy jednou týdně, ale teď možná ani ne jednou měsíčně. Chodím na procházky, a to mě pořád něco napadá, diktuji si to do mobilu. Celá koronakrize ovšem ve mně vyvolává pocit vzteku a bezmoci, když vidím vládu, jak vrší jednu chybu za druhou. A jak tím vlastně zabíjí lidi doslova po tisících. Žádná sebereflexe, žádná lítost. To je tragické.

Jan Sokol: Etika, život, instituce – Pokus o praktickou filosofii, Vyšehrad, 2014 Foto: Nakladatelství Vyšehrad

Kterou knížku byste doporučil pro dobu nedobrovolné izolace dětem prvního stupně základní školy a kterou byste nabídl středoškolákům?

Sám to doporučit neumím, ale zeptal jsem se průvodců v našich ScioŠkolách, ti mi říkali, že hodně dětí teď s radostí čte trilogii Prašina od Vojtěcha Matochy a že od vydání Harryho Pottera neměli knihu, která by dokázala děti tak pohltit. Sám bych vysokoškolákům, ale také středoškolákům doporučil Homo Deus od Yuvala Harariho. Ukazuje, že budoucnost přinese změny ještě mnohem hlubší, než jsou naše nejdivočejší představy.

Yuval Noah Harari: Homo Deus – Stručné dějiny zítřka, Leda, 2017 Foto: Nakladatelství Leda

A se kterým spisovatelem byste se nebál strávit dva týdny karantény?

Nesdílím přesvědčení, že dílo nutně odráží duši autora, či snad dokonce jeho povahu. Autor nejvtipnějších knížek může být pěkný morous. Jen okrajově vnímám debaty o Kunderově životě, ale rozhodně to nemá vliv na to, že bych přestal třeba Směšné lásky pokládat za skvělou knihu. Ale mám-li si vybrat společníka, tak snad Jaroslava Haška. Tedy ne že bych chtěl tak pít, ale společník to musel být zábavný. A to, co zažil na počátku revoluce v Rusku, muselo být úžasné.