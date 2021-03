Začalo to jako stařičký sitkom z 50. let. Ale brzy se ze seriálu WandaVision vyklubala jízda dějinami televizní zábavy a jeden z nejoriginálnějších počinů ze světa superhrdinů Avengers. Populární seriál je jen začátkem plánů platformy Disney+, která chce dohnat Netflix na pozici jedničky trhu.

Hospodyňka v domácnosti pucuje skleničky a talíře. Vlastně utěrka se sama pohybuje vzduchem a leští sklenku. A talíře na pokyn ruky vklouzávají do poličky, jako když zkušený dirigent řídí orchestr. Tu však do dráhy jednoho z talířů vstoupí manžílek s novinami v ruce a kus nádobí se roztříští o jeho hlavu. "Má žena a létající talíře?" podiví se naoko. "Můj muž a jeho nerozbitná hlava?" kontruje šťastná, čerstvě vdaná žena nad roboticky vyhlížející tváří svého chotě. Ti dva sice vkročili na obrazovky internetové platformy Disney+ 15. ledna, ale první epizoda seriálu WandaVision jako by vypadla spíše ze stařičkého černobílého televizoru 50. let minulého století.