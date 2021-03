Studijní obor The Beatles: hudební průmysl a odkaz se zaměřuje na význam skupiny pro hudební průmysl, populární kulturu či turismus.

Velká Británie

Skupina The Beatles se stane univerzitním oborem

Liverpoolská univerzita nabídne možnost absolvovat studium zaměřené na čtveřici patrně nejslavnějších rodáků tohoto severoanglického města. Od září otevře magisterský obor The Beatles: hudební průmysl a odkaz. Studium je určeno zájemcům o hudební a kreativní průmysl, ale také zaměstnancům muzeí, galerií nebo lidem z cestovního ruchu a zábavního průmyslu. Obor The Beatles: hudební průmysl a odkaz se zaměřuje na význam skupiny pro hudební průmysl, populární kulturu či turismus. "V tomto magisterském studiu jde spíš o obsáhlejší zkoumání dědictví, cestovního ruchu a kultury v Liverpoolu a Británie než o roli, jakou v tom sehráli The Beatles," řekla vedoucí programu Holly Tesslerová.