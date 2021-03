Coinbase, jedna z nejpopulárnějších platforem pro obchodování s kryptoměnami, jde na burzu Nasdaq. Odhady, jakou má hodnotu, vystřelují až k závratným sumám na dohled 100 miliard dolarů. Zakladatel a šéf firmy Brian Armstrong zatím vzkazuje svým lidem: Naším cílem je otevřený finanční systém. A také vydělávat a neřešit politiku ani lidská práva. Komu se to nelíbí, ať jde.

Registrační formulář, který vyplňují podniky, jež plánují vstoupit na burzu, nebývá nijak strhující čtení. Občas se v něm ale dá narazit na interní jinotaj či vtípek pro znalce. Na něj došlo poslední únorový týden, kdy k americké Komisi pro kontrolu cenných papírů odeslala dokumenty firma Coinbase, jedna z největších světových platforem pro obchodování s kryptoměnami. V kolonce "sídlo společnosti" chyběla adresa, místo ní byl jen dovětek: "V květnu 2020 jsme se stali společností postavenou na práci na dálku. Proto nemáme žádné ústředí." Mezi příjemci kopie registračního dokumentu byl navíc také Satoshi Nakamoto, jak si říká tvůrce (či skupina tvůrců) bitcoinu, o kterém se ovšem neví, kdo to je.

"Kdybyste se mě zeptali před rokem, kde máme sídlo, řekl bych v San Francisku. Jenže teď, poté, co k nám 52 procent zaměstnanců nastoupilo už v postkancelářském světě, tahle odpověď tak nějak nesedí," napsal k tomu Brian Armstrong, šéf a zakladatel Coinbase, na firemním blogu v příspěvku nazvaném Coinbase je decentralizovaná firma. A důraz na decentralizaci, byť v tomto případě danou nástupem covidové pandemie, zapadá i do konceptu, s nímž svou společnost v roce 2012 rozjížděl – tedy pomoci stvořit opravdu svobodný, co nejméně regulovaný finanční systém.